Geri manevra kabusa dönüştü! Otomobil 4 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı
Malatya’da geri manevra yaparken kontrolden çıkan bir otomobil, 4 metre derinliğindeki inşaat temelinin eşiğinde durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda, araç temele düşmeye ramak kala askıda kalırken, sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
Malatya Hamidiye Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü, otomobiliyle geri manevra yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geriye giden araç, yol kenarında bulunan ve yaklaşık 4 metre derinliğindeki inşaat temelinin tam sınırında asılı kaldı.
FACİAYA RAMAK KALDI
Sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın sürücü otomobiliyle geri manevra yapmak isterken direksiyon kontrolünü kaybetti.
Otomobil yol kenarındaki 4 metre derinliğindeki inşaat temeline düşmeye ramak kala durdu.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, temelin kıyısındaki otomobili halatla kurtarıcıya çekerek kurtardı.