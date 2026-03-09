  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avcılar'da sahte plaka ve ehliyetsiz sürüşe rekor ceza: "Motorun değeri cezanın dörtte biri" Denizli'de korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı: Çevre illerde de hissedildi Yüzde 30 zam gelmişti! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama Ali İhsan Karahasanoğlu yazdı: Villalar, bavullar ve milyarlık vurgun... İmamoğlu için hesap vakti! İran'dan BAE'deki ABD üslerine füze yağmuru! BAE savunma bakanlığı açıkladı Savaş için ortak karar: Savaşı Netanyahu ile bitireceğiz İBB’de yolsuzluk çarkının hesap günü: İmamoğlu ve suç örgütü hakim karşısında Böyle giderse uçaklar uçamayacak: Hürmüz Boğazı'ndaki savaş enerji piyasalarını vurdu İran’da Mücteba Hamaney dönemi: Husilerden destek mesajı gecikmedi İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü
Yaşam Geri manevra kabusa dönüştü! Otomobil 4 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı
Yaşam

Geri manevra kabusa dönüştü! Otomobil 4 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malatya’da geri manevra yaparken kontrolden çıkan bir otomobil, 4 metre derinliğindeki inşaat temelinin eşiğinde durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda, araç temele düşmeye ramak kala askıda kalırken, sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Malatya Hamidiye Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü, otomobiliyle geri manevra yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geriye giden araç, yol kenarında bulunan ve yaklaşık 4 metre derinliğindeki inşaat temelinin tam sınırında asılı kaldı.

Malatya’da geri manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 metre derinliğindeki inşaat temeline düşmeye ramak kala durdu.

FACİAYA RAMAK KALDI

Sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın sürücü otomobiliyle geri manevra yapmak isterken direksiyon kontrolünü kaybetti.

Otomobil yol kenarındaki 4 metre derinliğindeki inşaat temeline düşmeye ramak kala durdu.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, temelin kıyısındaki otomobili halatla kurtarıcıya çekerek kurtardı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza!
Diyarbakır'da zincirleme kaza!

Yerel

Diyarbakır'da zincirleme kaza!

Kazada öldü sanılan adam 7 yıl sonra başka ülkede bulundu!
Kazada öldü sanılan adam 7 yıl sonra başka ülkede bulundu!

Dünya

Kazada öldü sanılan adam 7 yıl sonra başka ülkede bulundu!

Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı
Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Yerel

Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!
Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!

Yerel

Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!

Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!
Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!

Spor

Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!

Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu
Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu

Yaşam

Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu

Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı
Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı

Yerel

Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı

Korkunç kaza! Elektrik direği yüklü traktör devrildi
Korkunç kaza! Elektrik direği yüklü traktör devrildi

Aktüel

Korkunç kaza! Elektrik direği yüklü traktör devrildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23