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Ekonomi Geri çekilmeler süreci belirleyecek! Elinde altını olanlara öneri
Ekonomi

Geri çekilmeler süreci belirleyecek! Elinde altını olanlara öneri

Yeniakit Publisher
2024-01-23 13:17:00 -
Geri çekilmeler süreci belirleyecek! Elinde altını olanlara öneri

Çeyrek ve gram altında yeni veriler beklenirken sıkışık banttaki fiyatları tetikleyecek yeni unsurlar ağırlık kazanıyor. Elinde altın olanları ne bekliyor?

Çeyrek altın 3239 lira seviyesinde (Saat 13:15 itibarıyla) gram altın ise 1975 lira bandında seyretmeye devam ediyor.

Ons altında dün çok sakin bir gün geçirildi. 2020 dolar destek seviyesine yakın fakat yükseliş hareketler tüm gün boyunca sınırlı kaldı. Bugün açıklanacak verilerin ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalmaya devam edecek.

Politika faizleri etkileyecek

Genel olarak merkez bankalarından gelecek politika faizi adımları beklenmeye devam edilecek. Teknik olarak İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2025 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2035 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri ön planda tutuluyor.

Sıkışık bir seyir

Gram altında sıkışık seyir bu haftaya başlarken de devam ediyor. Türk Lirası tarafında yaşanan değer kaybı aynı zaman içinde ons altında da geri çekilme yaşanması ile birlikte gram altında fiyat hareketleri sınırlı kalıyor. Bugün kurda sınırlı yükseliş beklentisi ile ons altında yatay fiyatlama beklentisi hakim. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1985TL ve 1990TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1970TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.

Serbest altın piyasası uzmanları küçük yatırımcı için yatay seyirli süreçte beklemede kalınmasının daha rasyonel olacağı yönünde fikir beyan etmekteler.
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