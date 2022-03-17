Geri adım atmayan Rusya'ya karşı İngiltere'den silahlı hamle!

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Polonya'da 100 askerle birlikte Sky Sabre füze sistemini konuşlandıracağını söyledi.

Wallace Varşova ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında: "Polonya'nın yanında yer aldığımıza ve hava sahasını Rusya'nın bir başka saldırısından koruduğumuza dair güvence vermek için yaklaşık 100 personelle birlikte Polonya'ya Sky Sabre orta menzilli havasavar füze sistemini konuşlandıracağız." dedi.

Sky Sabre füze sistemi nedir?

Birleşik Krallık hükümeti tarafından "son teknoloji eseri bir hava savunma sistemi" olarak tanımlanan bu sistemin, ses hızında hareket eden tenis topu büyüklüğünde bir cismi vurabileceği söyleniyor.

İngiliz Ordusuna göre sistem bir 3B gözetleme radarı, bir cephe yönetimi ve istihbarat takımı ve bir füze fırlatıcı olmak üzere üç bileşen içeriyor.

Sistem, saatte 3700 km'ye ulaşabilen hızda 99kg'lık füzeleri ateşliyor.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından doğu kanadının güvenliğini artırmak için harekete geçtiğini açıklamıştı.