  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gerçeği aratmayan duruşmaya Bakan Bozdağ’dan tam not
Yerel

Gerçeği aratmayan duruşmaya Bakan Bozdağ’dan tam not

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da liseli öğrencilerin gerçeği aratmayan mahkeme salonuna misafir oldu. Bozdağ, öğrencileri tebrik ederek hukukçu olmaları tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 17:56:00 -
Gerçeği aratmayan duruşmaya Bakan Bozdağ’dan tam not

Bursa Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri tarafından okul içerişinde bulunan mahkeme salonunda bir mizansen gerçekleştirildi. Okula konuk olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gerçeği aratmayan duruşmayı dikkatle izledi. Duruşma bitiminde öğrencilerle sohbet eden Bozdağ, "Sizleri öncelikle tebrik ediyorum. Buradaki mizansen gerçekten çok güzeldi. Bir ara gerçekten etkilendim. İnşallah sizler gelecekte burayı bitirdikten sonra Hukuk Fakültesine gidersiniz. Hakim ve savcı olarak görürüz. Bu kürsülerde mizansen değil gerçek hakim ve savcı olarak ülkemize hizmet edeceksiniz. Ben şimdiden sizleri hem mesleğe davet ediyorum, hem de hukukçu bir büyüğünüz olarak sizlere tavsiye ediyorum" dedi.

Okulun diğer bölümlerini de gezen Bozdağ, okul önünde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler tarafından Bozdağ’a çiçek takdim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23