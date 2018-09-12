0553 313 94 23

General Mobile’ın en yenisi satışta

Türkiye’de tüm markalar arasında en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan ve 33 ülkeye ihracat gerçekleştiren General Mobile’ın yeni yıldızı GM 9 Pro satışa sunuldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:18
General Mobile’ın en yenisi satışta

Türkiye’de tüm markalar arasında en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan ve 33 ülkeye ihracat gerçekleştiren General Mobile’ın yeni yıldızı GM 9 Pro satışa sunuldu.

İDDİALI SEÇİM

Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zekâ ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)’den ise 90 puan alarak, global markaların üst segment ürünlerinin ötesinde kullanım özelliğini ortaya koydu. Hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı yeni renk seçeneğine sahip olan GM 9 Pro; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.

YERLİ TASARIM TAKSİTLİ FİYAT

Tamamen yerli bir marka olan General Mobile tarafından tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen GM 9 Pro; sahip olduğu yapay zeka sayesinde HDR modunda çekilen fotoğraflarda yüksek kalite sunuyor. KDV Dahil 2.899 liradan satışa sunulan ürünü  altı taksit fırsatı ile satın almak mümkün.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:18
  1. DxOMark
  2. General Mobile

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT'ten Suriye'de büyük operasyonun detayları
    1. MİT'ten Suriye'de büyük operasyonun..
    2. FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
    3. Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    4. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    5. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
    6. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
    7. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
    8. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
    9. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
    10. Dolar kurunda düşüş sürüyor
    11. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
    12. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
    13. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
    14. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
    15. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
    16. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
    17. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
    18. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
    19. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
    20. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!