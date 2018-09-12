General Mobile’ın en yenisi satışta

Türkiye’de tüm markalar arasında en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan ve 33 ülkeye ihracat gerçekleştiren General Mobile’ın yeni yıldızı GM 9 Pro satışa sunuldu.

İDDİALI SEÇİM

Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zekâ ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)’den ise 90 puan alarak, global markaların üst segment ürünlerinin ötesinde kullanım özelliğini ortaya koydu. Hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı yeni renk seçeneğine sahip olan GM 9 Pro; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.

YERLİ TASARIM TAKSİTLİ FİYAT

Tamamen yerli bir marka olan General Mobile tarafından tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen GM 9 Pro; sahip olduğu yapay zeka sayesinde HDR modunda çekilen fotoğraflarda yüksek kalite sunuyor. KDV Dahil 2.899 liradan satışa sunulan ürünü altı taksit fırsatı ile satın almak mümkün.