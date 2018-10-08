General Mobıle’dan ilk yerli üretim logolu telefon

Türkiye’nin yüzde yüz yerli cep telefonu markası General Mobile, Türkiye’nin ilk yerli üretim logolu telefonunu üretmeye başladı. İkitelli’de, yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar raflardaki yerini aldı.

Örnek mesaj

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunmasını zorunlu hale getirilen “yerli üretim” logosu uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından tamamen yerli bir marka olan General Mobile, Türkiye’nin ilk yerli üretim logolu telefonunu üretmeye başladı.

Yeni ürününde de olacak

33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile de dikkat çeken General Mobile, kısa süre önce lansmanını yaptığı yeni yıldızı GM 9 Pro ve diğer tüm ürünlerinde yeri üretim logosu kullanacak.

GM 9 Pro’nun etikette yer alacak satış fiyatı, lansman fiyatı olan KDV dahil 2.899 TL. General Mobile fiyat politikasını değiştirmeden yeni yönetmelikle birlikte mevcut fiyatları uygulamaya devam ediyor.

Bakanlığın uygulaması nasıl?

Ticaret Bakanlığı’nın fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı düzenleme kapsamında yerli üretim logosunun yanı sıra etiket ve listelerde ürünün üretim yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor. Ayrıca tüm vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda yer alacak.