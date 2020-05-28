Genel Sekreter Kaya, online görüştü

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.

Sivas İl Özel İdaresi olarak il sathında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Kaya, tedbirleri dikkate alarak çalışmaların aksatılmamasını istedi.

Yaz programının uygulanmaya başlanacağını kaydeden Genel Sekreter Kaya, “Çalışma düzeninde artık rutine dönüyoruz. Üzerimize tevdi edilen vazifeleri yerine getireceğiz. KÖYDES programı bakanlık tarafından onaylandı. Bu çalışmaların projelendirilmesi, etüt çalışmalarının yapılması, ihale iş ve işlemlerinin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi hususunda gerekenler yapılacak. Sivas İl Özel İdaresi’nin Sivas için önemini her fırsatta dile getiriyorum. Önemli işlere imza atıyoruz. Sivas’ın yolunda, suyunda, tarihi eserinde, projesinde varız. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Farklı bir dönemden geçiyoruz, pandemi süreci söz konusu. Tedbirleri dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürelim” diye konuştu.

Genel Sekreter Kaya’nın ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ve birim müdürleri, koordinasyonu gerektiren durumlarla ilgili söz aldı.