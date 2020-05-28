  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Genel Sekreter Kaya, online görüştü

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:30:18 -
Genel Sekreter Kaya, online görüştü

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.


Sivas İl Özel İdaresi olarak il sathında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Kaya, tedbirleri dikkate alarak çalışmaların aksatılmamasını istedi.


Yaz programının uygulanmaya başlanacağını kaydeden Genel Sekreter Kaya, “Çalışma düzeninde artık rutine dönüyoruz. Üzerimize tevdi edilen vazifeleri yerine getireceğiz. KÖYDES programı bakanlık tarafından onaylandı. Bu çalışmaların projelendirilmesi, etüt çalışmalarının yapılması, ihale iş ve işlemlerinin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi hususunda gerekenler yapılacak. Sivas İl Özel İdaresi’nin Sivas için önemini her fırsatta dile getiriyorum. Önemli işlere imza atıyoruz. Sivas’ın yolunda, suyunda, tarihi eserinde, projesinde varız. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Farklı bir dönemden geçiyoruz, pandemi süreci söz konusu. Tedbirleri dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürelim” diye konuştu.


Genel Sekreter Kaya’nın ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ve birim müdürleri, koordinasyonu gerektiren durumlarla ilgili söz aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı