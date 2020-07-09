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Ekonomi

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları yakıtından ÖTV alınmayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-09 08:44:32 -
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları yakıtından ÖTV alınmayacak

ANKARA (AA) - Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarında kullanılacak akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfıra indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne ve Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtta ÖTV sıfırlandı.

Bu uygulamadan kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri de yararlanabiliyor.

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