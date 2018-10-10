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Gender Api En Güvenilir İnstagram Api Gender Hizmetleri

İsimden Cinsiyet Sorgulama Nedir?

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:19
Gender Api En Güvenilir İnstagram Api Gender Hizmetleri

İnstagram İsimden Cinsiyet Sorgulama



Cinsiyet sorgulamasını isim ve bazı diğer bilgilere göre yapmak için Gender api uygulamasını deneyebilir ve dilediğiniz paketi alabilirsiniz. İnstagram api gender ile isimden ciinsiyet sorgulaması yapılabilir.Hangi ismin ülkelere göre hangi cinsiyette olduğu geniş kaynaklı veri tabanımız üzerinde belli olmaktadır. Merak ettiğiniz ismin cinsiyetini öğrenmek içinuygulama üzerinden sorgu yapabilirsiniz.

Sosyal Medya ile Cinsiyet Sorgulama



Günümüzde internet üzerindeki sosyal medya hesapları son derece yaygın olduğu için yabancı binlerce kişiyle de temas kolayca olabilmektedir. ancak kimin cinsiyeti nedir diye merak edildiği zaman sorgulamak ve önlem almak ya da merakı gidermek ancak facebook api gender ile mümkün olmaktadır. Bir kişinin sosyal medya hesabına göre cinsiyetinin belirlenmesi bu ağlardan alınan isim veri tabanı ile alakalıdır. Mail İle Cinsiyet Sorgulama Twitter api gender programı üzerinden dileyen kişiler mail ile de cinsiyet ilişkisini sorgulayabiiir. Mail adresi yazıldıktan sonra sonuçlar gelecektir. Mail üzerinden alınan cinsiyet biilgisi de kayıt olan kişilerin isim cinsiyet verilerine göre belirlenmektedir. Buna ek olarak çoklu isim araması da yapılabilir. Uygulama, bunun dışında bir abonelik sistemi doğrultusunda çalışmaktadır. Deneme sonrası uzun vadede paket almak isteyen kişiler site üzerinde yer alan seçeneklerden birine göre işlem yapabilir. Kredi miktarı arttıkça paket ödeme miktarı da artacaktır. Kendi ihtiyaçlarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Daha fazla soru ve görüş için de iletişime geçebilirsiniz. genderapi.io

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:19
  1. İnstagram
  2. Cinsiyet Sorgulama

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