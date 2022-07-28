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Aktüel Genco Erkal’a korona şoku
Aktüel

Genco Erkal’a korona şoku

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sürekli “diktatör” ve “tek adam” suçlamasında bulunan sözde tiyatrocu Genco Erkal Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 15:45:00 -
Genco Erkal’a korona şoku

YENİ AKİT  ANKARA

Her fırsatta Müslümanları aşağılayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sürekli “diktatör” ve “tek adam” suçlamalarında bulunan sözde tiyatrocu Genco Erkal’a hastalığa yakalandı.

Erkal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. “Bu kalleş Kovid sonunda beni de vurdu” diyen Erkal, “Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin” ifadelerini kullandı.

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