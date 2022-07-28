Genco Erkal’a korona şoku

YENİ AKİT ANKARA

Her fırsatta Müslümanları aşağılayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sürekli “diktatör” ve “tek adam” suçlamalarında bulunan sözde tiyatrocu Genco Erkal’a hastalığa yakalandı.

Erkal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. “Bu kalleş Kovid sonunda beni de vurdu” diyen Erkal, “Ege turnemiz tümden iptal maalesef. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hoşça kalın. Aman dikkat. Bana bir şey olmaz demeyin” ifadelerini kullandı.