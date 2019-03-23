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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Milli takımın başarısıyla gurur duyuyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takımın başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “Milli takımın başarısıyla gurur duyuyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takımın başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.


Sabah saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yelken kulüplerinin yöneticileri ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu’na ziyaretlerinde Cumhur İttifakı’nın AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve partililer eşlik etti. Gazetecilerini sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, yelken sporunun önemli olduğunu belirterek, “Güzel bir Bodrum gününde Bodrum’da spor camiamızla bir olduk. Açıkçası çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bodrum’un çocukları, gençleri adına çok güzel projeler konuştuk Tahir Ateş başkanımızla da. Gerçekten Bodrum’da çok ciddi bir spor potansiyeli var ve biz bu potansiyeli daha güçlü değerlendirmek amacıyla gerek yelken, gerek diğer su sporları noktasında özellikle bu potansiyeli çok hızlı bir şekilde açığa çıkaracağız. Gördüğünüz gibi küçük, genç yelkencilerimizle de bir araya geldik. Onlar da pırıl pırıl umut vaad ediyorlar. İnşallah buradan çok büyük şampiyonları çıkaracağız. Yelkende, diğer su sporlarında ve birçok branşta. Bu projelerin gerçekten hızlı bir şekilde harekete geçmesi yönünde de Tahir Ateş başkan adayımızla da durumu mütalaa ettik ve önümüzdeki günlerde bu projelerle alakalı olarak çok somut detayları da sizlerle paylaşacağız” dedi.


Ardından Bodrumspor tesislerini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu altyapıda yetişen çocuklarla ilgilendi. Bodrumspor forması hediye edilen Bakan Kasapoğlu, milli takımın başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, “Gençlerimiz, çocuklarımız, onlara ne kadar fazla yatırım yaparsak inşallah bunun sonuçlarını o kadar güzel alacağız ve bu yatırımı gerçekten Bodrum’da görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah Tahir Ateş başkanımızla birlikte hem alt yapı projelerini destekleyip hem de Bodrum’daki amatör spor kulüplerimizle ilgili çalışmaları destekleme çerçevesinde planlar, projeler hazırlıyoruz. Futbolda ve diğer branşlarda Bodrum’dan sporcular yetiştirme noktasında da değerlendirme yaptık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
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