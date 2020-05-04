Gençlik Merkezleri sokak hayvanlarını unutmadı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri, tüm yurtta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli mama dağıtıyor.



Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gençlik Merkezleri'ndeki gençler, karantina sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor.

Gençler, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama, yem, yiyecek ve su bırakırken, hayvanların yaşam alanlarını da dezenfekte ediyor.





- Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sokak hayvanlarının yardımına koşan gençlerin bu çalışmalarını yakından takip ederek, gerekli tüm imkanları seferber etti.

Hatay Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde görev yapan bir gençlik lideriyle telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, kendilerini tebrik ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Bakan Kasapoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da yer alarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan gönüllü gençler ve gençlik liderlerinin bu süreçteki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



