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Ekonomi Gençlerin yanlarında durmaya devam edeceğiz
Ekonomi

Gençlerin yanlarında durmaya devam edeceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “En büyük gücümüz, umudumuz ve yarınlarımız olan gençlerimizin her hayalinin ardında gücümüzle durmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:21:00 -
Gençlerin yanlarında durmaya devam edeceğiz

Gülle, gençleri ekonomiye dahil etmek için önemli girişimlerde bulunduklarını anlattı. İnovaTİM Liselerde Yapay Zekâ ve İnovasyon Eğitimleri’ projesinde yeni dönemi başlatacaklarına dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti: Bini aşkın İnovaTİM’li öğrenciye eğitim verildi. Türkiye genelinde ise 10 bini aşkın öğrenciye inovasyon, nesnelerin interneti ve yapay zekâ eğitimleri tamamlandı. Geçmişte edindiğimiz tüm tecrübeleri, hızlı bir şekilde yeni düzene adapte ederek tüm eğitimlerimizi dijital altyapıya kavuşturduk. Projeye birçok yeni özellik kazandıran dijital altyapımızın ön kullanımını İnovaTİM’li gençlerimize açıyoruz. Bir aylık ön kullanımla ilk aşamada 75 liseden bin öğrenci, İnovaTİM’lilerin mentorluğunda eğitimlerini tamamlayacak.”

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