Gençlerin kulağına küpe olsun! LGS birincisi başarının formülünü verdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Nur Dursun, LGS çerçevesindeki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Karasu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Dursun, başarısının sırlarını anlattı. Ders çalışırken sosyal hayatını ihmal etmediğini ancak telefon da kullanmayarak sosyal medya ile ilişiğini kestiğini aktaran Dursun, ailesinin de verdiği destekle başarısını elde ettiğini ifade etti.

“Benim şimdiye kadar hiç telefonum olmadı”

Başarıya giden yolda yaptıklarını anlatan Nur Dursun, “Ben sene başından beri düzenli olarak planlı şekilde çalıştım. Öğretmenlerim de bana bu konuda çok yardımcı oldular. Önemli olan düzenli ve planlı çalışmak. Onun haricinde çalışma saatinin aslında çok bir önemi yok. Öğrencinin kapasitesine, çalışmanın verimliliğine göre ders saati değişir zaten. Ama çalışırken sosyal hayata önem verilmeli. Gezilmeli, dolaşılmalı. Bisiklete binsinler mesela ben çok bindim bu süreçte. Benim şimdiye kadar ne akıllı ne de tuşlu telefonum hiçbiri olmadı. Sosyal medyam da olmadı. Bu kriterler öğrenciyi kötü yönde etkiliyor. Telefon ve sosyal medya çok fazla vakit alıyor. Ve bu konuda ben kendimi çok şanslı hissediyorum, ailemde çok bilinçli davrandı. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Aile, başarı işini sadece çocuğa bırakmamalı”

Sınav sürecinde çocuklarına nasıl destek olduklarını anlatan baba Dinçer Dursun ise, “Aile, başarı işini sadece çocuğa bırakmamalı. Aile de üzerine düşeni yapmalı ve çocuğa düzgün ders çalışma ortamı sağlamalı. Kendi televizyon izleyen aile, çocuğuna ders çalışmasını söyleyemez. Mesela bizim evimizde Cuma ve Cumartesi günleri hariç televizyon açılmaz. Çocuğa ders çalışabilmesi için, sessiz ve huzurlu bir ortam sağlanması önemli. Sık sık eve misafir gelmesi de olumsuz etkileyebilir çocuğun çalışma ortamını. Bunun dışında çocuğun üzerinde çok baskı oluşturulmamalı. Onun yerine çocuğunuza neyi neden başarması gerektiğini söylemek daha olumlu olur” diye konuştu.

“Tam puan alarak Türkiye birincisi çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Karasu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Şeref Çifci, “Karasu İmam Hatip Ortaokulu olarak LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bize şunu kanıtladı; eğitimin üç ayağı var. Okul, öğrenci ve ailenin uyumunun başarı getirdiğini bu öğrencimizle gördük. Okulumuz daha önce de iki kez TEOG’da Türkiye birincisi çıkarmıştı. Bu geleneğin devam etmesini umuyoruz” şeklinde konuştu.

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