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Sosyal Medya 'Gençleri vizesiz yurtdışına göndereceğim' diyen Özgür Özel'e olay cevap: Bugün Üsküdar'dan Ümraniye'ye gidemedik
Sosyal Medya

'Gençleri vizesiz yurtdışına göndereceğim' diyen Özgür Özel'e olay cevap: Bugün Üsküdar'dan Ümraniye'ye gidemedik

Yeniakit Publisher
2024-04-24 00:12:00 -
'Gençleri vizesiz yurtdışına göndereceğim' diyen Özgür Özel'e olay cevap: Bugün Üsküdar'dan Ümraniye'ye gidemedik

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda saatlerdir süren arıza vatandaşları çileden çıkarırken sosyal medyada CHP'li İBB yönetimine tepki yağıyor. CHP Lideri Özgür Özel'in "CHP iktidarda olduğunda gençler istedikleri ülkelere vizesiz gidecekler" sözüne bir sosyal medya kullanıcısı "Daha Üsküdar'dan Ümraniye'ye gidemiyoruz" yanıtını verdi.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan arıza haleen giderilemedi.

Metro İstanbul dün teknik arıza olarak açıkladığı sorunu gece saatlerinde zorunlu bakım çalışması şeklinde nitelendirmişti.

Bugünse işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin temasından kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu’nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Metro İstanbul’dan konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada “Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır” dendi.

CHP'nin beceriksizliği tüm İstanbulluları mağdur ederken sosyal medyada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki sesleri yükselmeye başladı.
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"Bugün Üsküdar'dan Ümraniye'ye gidemedik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP iktidarda olduğunda gençler istedikleri ülkelere vizesiz gidecekler" sözünü alıntılayan bir sosyal medya kullanıcısı "Bugün Üsküdar'dan Ümraniye'ye gidemedik. Hikaye bu kadar" paylaşımını yaptı.

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