Gençlere hayalleri gerçekleştirme çağrısı

Demir, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul YouTube kanalında yaptığı konuşmada yerliliğin en önde uygulanması gereken alanın savunma sanayii olarak ortaya çıktığını dile getirdi. “Belirli bir aşamaya geldik. Geldiğimiz aşama bizler için yeterli değil” dedi. Demir, gençleri büyük bir özgüvenle “Ben de yapabilirim” iddiasıyla organize olarak, sistem kurarak, ekip oluşturarak hayalleri gerçekleştirmeye davet etti. Programlar, stajlar, iş ve proje yarışmalarıyla hayata geçirdiklerini kaydeden Demir, “Gençlerden çeşitli görüşler ve fikirler almaya hazırız” ifadelerini kullandı.