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Yerel Gençlerden tehlikeli motosiklet yarışı! Akrobatik hareketlerle ölüme davetiye çıkardılar
Yerel

Gençlerden tehlikeli motosiklet yarışı! Akrobatik hareketlerle ölüme davetiye çıkardılar

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tek teker üzerinde akrobatik hareketlerle motosiklet yarışı yapan gençler, ölüme davetiye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:19:00 - 2022-09-26 17:37:53

Antalya’da çevreyolunda motosikletleriyle tek teker üzerinde yarış yapan gençler, adeta ölüme davetiye çıkardı. Zaman zaman akrobatik hareketler de yapılan tehlikeli yarışı çok sayıda genç bariyerlere oturup takip etti.

Sosyal medyada paylaşılan ve dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu’nda çekildiği belirtilen görüntülerde, motosiklet ve hız tutkunu gençler, çevreyoluna gelerek kendi aralarında motosiklet yarışı düzenledi.

Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkardılar

Motosikletlerin önünü kaldırarak tek tekerde ve üzerinde yatay vaziyette uzanarak yarışan gençler, adeta ölüme davetiye çıkardı. Tehlikeli yarışı izlemeye gelen çok sayıda genç, bariyerlere oturup takip etti.

Gençler, yarışı ve kendilerini cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı.

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