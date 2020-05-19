Gençlerden 19 Mayıs’a anlamlı video

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik öğrencileri, hazırladıkları anlamlı video ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik öğrencileri, anlamlı bir video ile 19 Mayıs Bayramı’nı kutladı. Videoda farklı dalda başarılı olan gençler, kendi alanları ilgili çalışmalar yaparken Türk bayrağını birbirlerine devrediyorlar. Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde birçok eğitim alan gençlerden milli basketbolcu, yüzücü, kemani, ressam ve yazılımcı gibi başarılı olan gençler, videoda al bayrağın, bağımsızlığın önemini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video beğeni kazandı.