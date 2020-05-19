  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?

Hüseyin Akbulut kimdir?
için kalan
Aktüel

Gençlerden 19 Mayıs’a anlamlı video

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik öğrencileri, hazırladıkları anlamlı video ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:52:54 -
Gençlerden 19 Mayıs’a anlamlı video

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik öğrencileri, hazırladıkları anlamlı video ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik öğrencileri, anlamlı bir video ile 19 Mayıs Bayramı’nı kutladı. Videoda farklı dalda başarılı olan gençler, kendi alanları ilgili çalışmalar yaparken Türk bayrağını birbirlerine devrediyorlar. Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde birçok eğitim alan gençlerden milli basketbolcu, yüzücü, kemani, ressam ve yazılımcı gibi başarılı olan gençler, videoda al bayrağın, bağımsızlığın önemini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video beğeni kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı