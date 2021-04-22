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Spor Gençlerbirliği'nin rakibi Rizespor
Spor

Gençlerbirliği'nin rakibi Rizespor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:39:00 -
Gençlerbirliği'nin rakibi Rizespor

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son 4 haftadır galip gelemiyor. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybeden Gençlerbirliği, 32 puanla 20. sırada yer alıyor.

Düşme hattının bir basamak yukarısıyla arasında 3 puan fark olan kırmızı-siyahlılar, haftayı galibiyetle kapatarak kümede kalma umutlarını arttırmak istiyor.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan ve son 7 maçının 6'sını kaybetmeyen Çaykur Rizespor ise 42 puanla 11. durumda bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

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