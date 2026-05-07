Gençlerbirliği’nde Kasımpaşa mesaisi: Beştepe’de kritik prova
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde kampa giren kırmızı-siyahlılar, taktiksel varyasyonlar ve çift kale maçla galibiyete kilitlendi.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunu ve isabetli pas organizasyonlarıyla devam etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, taktiksel varyasyonlar ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
