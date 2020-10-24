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Spor Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Spor

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:07:28 -
Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Yeni Malatyaspor maçı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra jokerli çift kale maç ve taktik çalışma yaptı.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Giovanni Sio, bu maçta görev yapamayacak.

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