  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır
Spor

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-28 12:06:24 -
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçı öncesi son çalışmasını İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Floyd Ayite ve Mattias Johansson'un yanı sıra sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almayan Bogdan Stancu'nun da Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacağı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması
Dünya

Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Çin devlet medyası, koronavirüsün Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğünü belirterek, virüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar içerisinde g..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay