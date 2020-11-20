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Spor Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Spor

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Başkent ekibi, teknik direktör değişikliğinin ardından ilk maçına çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:10:43 -
Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edecek

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Gençlerbirliği, teknik direktör değişikliğinin ardından ilk maçına çıkacak.

Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başlayan başkent temsilcisi, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Milli arada teknik direktör değişikliğine giden yönetim, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirmişti.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.

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