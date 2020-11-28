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Spor Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
Spor

Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:21:47 -
Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.

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