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Spor Gençlerbirliği, Beşiktaş'a konuk olacak
Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:21:07 -
Gençlerbirliği, Beşiktaş'a konuk olacak

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 2 maçta 1 puan aldı.

Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Teknik direktör Mert Nobre'nin çalıştırdığı kırmızı-siyahlılarda kaleci Ertaç Özbir, Rahmetullah Berişbek ve Salih Dursun'un sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinde ikişer futbolcu ve personelde pozitif sonuca rastlanılmıştı.

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