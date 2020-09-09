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Ekonomi Gençler VakıfBank'ı beğendi
Ekonomi

Gençler VakıfBank'ı beğendi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:50:12 -
Gençler VakıfBank'ı beğendi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank'ın, gençler için başlattığı kampanya büyük ilgi görüyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Like Card veya Kampüs Kart sahibi gençler, App Store, Netflix, Spotify ve Fizy üzerinden yüzde 50 indirim fırsatı yakalıyor.

Dijital çağda değişen müşteri taleplerine uygun çağdaş bankacılık çözümleri geliştiren VakıfBank, müşterilerinin daima yanında olmayı sürdürüyor. Gençlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan ve dönemsel kampanyalarıyla gençlerin beğenisini kazanan Like Card ile gençler, online platformların keyfini çıkarırken, harcamalarının yarısını VakıfBank karşılıyor.

App Store, Netflix, Spotify ve Fizy platformlarındaki harcamalar için geçerli olacak kampanya, 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Gençler, VakıfBank Mobil'de yer alan "Cepte Kazan" üzerinden kampanyadan faydalanabilecek. Üstelik ekstrelerini e-posta yoluyla alan gençler yıllık kart aidatı da ödemiyor.


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