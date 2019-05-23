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“Gençler Tasarlasın, Zonguldak Kazansın” projesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, “Gençler Tasarlasın, Zonguldak Kazansın” adlı proje ile 5 okulda Robotik Kodlama Laboratuvarı kuruldu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:25
“Gençler Tasarlasın, Zonguldak Kazansın” projesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, “Gençler Tasarlasın, Zonguldak Kazansın” adlı proje ile 5 okulda Robotik Kodlama Laboratuvarı kuruldu.


İlk olarak Zonguldak Fen Lisesi Robotik Kodlama Laboratuvarının açılışı yapıldı. Açılışa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zonguldak Fen Lisesi, Mimar Sinan İlkokulu, Yenimahalle Anaokulu ve Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Robotik Kodlama laboratuvarı kazandırılması, kurulacak laboratuvarlarda yapılacak robotik programlama eğitimleri ile somut ürünlerin ortaya çıkması, Her kesimden sosyoekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırıp her öğrencinin kodlama yapabileceğinin farkındalığının oluşması, Öğrencilere, Matematik, Fen Bilgisi gibi müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı kurarak, teorik olarak öğrendikleri ancak gerçek hayatta uygulama imkanı bulamadıkları bazı bilgileri somutlaştırma şansı vererek eğitimlerine ve ders başarılarına katkıda bulunmak, eğitim alan öğretmenlerin öncülüğünde öğrenciler arasında ekipler oluşturularak benzersiz robot ve yazılım çalışmalarının yapılması, alınan eğitimler sonunda robotik kodlama sertifikalarına sahip eğitmenlerin ildeki sayısının artırılması, sertifika alan öğretmenler okul öncesi dahil her eğitim kademelerinde robotik kodlama eğitimi verecek seviyeye gelmeleri, laboratuvar kurulacak okullarda robotik kodlama kurslarının açılması ve ilimizde eğitim gören diğer öğrencilere de ulaşılması, ve ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik amaca uygun hareketli objeler ve robotlar tasarlanması, yarışmalar için amaca uygun değişik türlerde robotlar inşa edilmesi hizmetleri sağlandı.


BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, projenin hayırlı olmasını dileyerek, “Bizim başarı ile yürütüldüğünü gördüğümüz projelerden bir tanesi. Bu proje kapsamında laboratuvarların yaygınlaştırılması amacını güden Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projeye 5 okulu dahil etmesinin çarpan etkisi açısından oldukça etkili olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 317 bin liralık bir proje ve bunun 285 bini ajans desteği ile karşılandı. Bugüne kadar da 256 bin lira ödeme yaptık. Şu anda arkadaşlarım en son nihai izlemeyi yapıyorlar ve inşallah kalan 28 bin lirayı bugünden sonra vereceğiz. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, emeği geçen herkese teşekkür ederek katılımcılarla birlikte Robotik Kodlama Laboratuvarı açılış kurdelesini kesti. Ardından Robotik Kodlama eğitimi alan öğretmenlere sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 23:25
  1. doğa

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