Gençler Hasköy sahilde doyasıya eğlendi

Beyoğlu Belediyesi uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıkan gençleri, Hasköy Sahilde düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle karşıladı. Kendileri için hazırlanan masa tenisi, satranç turnuvası, drone eğitimi ve bisiklet turu gibi etkinliklerle doyasıya eğlenen gençler, bir yandan da sahil boyu yürüyüş yaparak sıcak havanın tadını çıkarttılar.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Beyoğlu Belediyesi, yaklaşık 1.5 ay sonra ilk kez dışarı çıkan gençleri Hasköy Sahilde düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle karşıladı. Gençler, baştan sona dezenfekte edilen sahilde kendileri için hazırlanan masa tenisi, satranç turnuvası, futbol turnuvası, drone eğitimi ve bisiklet turu gibi birbirinden renkli etkinliklerde unutulmaz bir gün geçirdi.

Sahilde sıcak havanın tadını çıkarttılar

Eldiven ve maske takarak virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uydukları görünen gençler ayrıca sahil boyu yürüyüş yaparak sıcak havanın tadını çıkarttılar. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Hasköy Sahile gelerek gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Gençlerle birlikte etkinliklere katılarak sohbet eden Başkan Yıldız, evlerinde kalarak gösterdikleri sabır için kendilerine teşekkür etti.

“Bütün gençlerimizi tebrik ediyorum”

Gençlerin büyükleriyle beraber salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttüklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Gençlerimiz uzun bir aradan sonra bugün yine arkadaşlarıyla bir araya geldiler. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak Hasköy sahilde çocuklarımızın, gençlerimizin futbol oynayabilecekleri, açık havada satranç ve masa tenisi oynayabilecekleri alanlar ürettik. Kendilerine bisiklet tahsis ettik. Şuanda Beyoğlu’nda, Hasköy’de Haliç’in kenarındayız. Hava çok güzel. Gençler burada saat üçe kadar doyasıya oynayacaklar, eğlenecekler, gezecekler ve sosyal mesafeye uyarak arkadaşlarıyla sohbet edecekler. Ben bütün gençlerimizi tebrik ediyorum, salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttüler” dedi.