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Spor Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda bronz madalya
Spor

Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda bronz madalya

Aslıhan Naran Akkay-Ruken Ülgey ikilisi, genç kızlar iki tek kategorisinde bronz madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:22:32 -
Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda bronz madalya

ANKARA (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda yarışan Aslıhan Naran Akkay-Ruken Ülgey ikilisi üçüncü oldu.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da iki gün süren Gençler Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Genç kızlar iki tek (JW 2-) kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Aslıhan Naran Akkay-Ruken Ülgey ikilisi, bronz madalya kazandı.

Ömer Bayram (JM 1x / genç erkek tek çifte) ve Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt (JM 2- / genç erkekler iki tek) ikilisi, Avrupa dördüncüsü oldu.

Evren Mustafa Açar, Altar Karabudak, Ali Ardıl İlgün ve Oğuzhan Erdem'den oluşan genç erkekler dört tek (JM 4-) ekibi ile genç kız tek çifte kategorisinde yarışan (JW 1x) Deniznur Serra Baykara, 6. sırayı aldı.

Enver Erman ile Serkan Erkal'ın yer aldığı genç erkekler iki çifte (JM 2x) ekibi, şampiyonayı 7. sırada tamamladı.

Samet Kaban, Eren Efe Kara, İlyas Çağatay Ürdem ve Kaan Yılmaz Aydın'ın oluşturduğu genç erkekler dört çifte (JM 4x) ekibi ise 12. sırada yarışı bitirdi.

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