Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
2002 ylında yüzde 7,5 oy oranı alarak dikkat çeken hortumcu lakaplı Cem Uzan, seçim dönemindeki baraj nedeniyle Meclis’e milletvekili sokamamıştı.
Euronews’e konuşan Cem Uzan, Genç Parti’nin gelecek seçimlerde ittifaklardan birinde yer alabileceğini belirtti.
Uzan, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ya da yeni kurulan partilerle ortaya çıkması beklenen üçüncü ittifakın içerisine girebileklerini kaydetti.
Türkiye’ye yakın bir zamanda geri dönüş sağlayacağını söyleyen Cem Uzan, süreç konusunda biraz zaman olduğunu ve uygun anı beklediğini söyledi.
Hortumcu Uzan, Türkiye’deki ifade özgürlüğüne ilişkin Fransa’dan eleştiriler getirerek tepki topladı.