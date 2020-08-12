  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:19:00 - 2020-08-12 11:25:04
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

2002 ylında yüzde 7,5 oy oranı alarak dikkat çeken hortumcu lakaplı Cem Uzan, seçim dönemindeki baraj nedeniyle Meclis’e milletvekili sokamamıştı.

Euronews’e konuşan Cem Uzan, Genç Parti’nin gelecek seçimlerde ittifaklardan birinde yer alabileceğini belirtti.

Uzan, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ya da yeni kurulan partilerle ortaya çıkması beklenen üçüncü ittifakın içerisine girebileklerini kaydetti.

Türkiye’ye yakın bir zamanda geri dönüş sağlayacağını söyleyen Cem Uzan, süreç konusunda biraz zaman olduğunu ve uygun anı beklediğini söyledi.

Hortumcu Uzan, Türkiye’deki ifade özgürlüğüne ilişkin Fransa’dan eleştiriler getirerek tepki topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

bir bu eksikti. dönme biz elimizdeki pisliklerden kurtulmak istiyoruz birde bu gelecek. gelme oralarda kal ne halt edersen et
  • Yanıtla

Celal

bu ittifak olayı bitmeli. Parlamenter sistemde olduğu gibi en yüksek oyu alan başbakan olabildiği gibi, direk başkan olsun bitsin. 276 sandalye, 50+1 konuları siyaseti dolambaçlı yollara itiyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!
Gündem

Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi...
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmaları sonrası provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan'dan skandal bir çağrı geldi. Oruç Reis sism..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı