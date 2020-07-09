Genç Parti Bursa İl Başkanı'nın öldüğü kazayla ilgili davada tutuklu sanık tahliye edildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Genç Parti İl Başkanı Vijdan Mutlu'nun yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Sanığın annesi ve babası tutuksuz sanıklar M.E. ve Z.E. ile tarafların avukatları ve bazı mağdurlar da salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık N.E. ise duruşma salonuna gelmedi.

Savunmasını yapan Ercan E, kaza sırasında kendisinin de araçta olduğunu, kolu kırılınca Yalova'ya götürüldüğünü belirterek, "Olayda ölen ve yaralanan kişilerin olduğunu bilmiyordum. Araç benimdi ancak arkadaşım N.E. kullanıyordu. Olayı üstlenmek hayatımın en büyük pişmanlığı. Benden minnetlerle aldı arabamı. Kazada alkollü olduğunu söyleyerek suçu üstlenmemi istedi, şimdi mahkemeye bile gelmiyor." ifadelerini kullandı.

M.E. ise oğlunun diğer sanık tarafından uyuşturucu kullanmaya zorlandığını ileri sürdü. Oğlunun, kazanın ardından N.E. ve yakınları tarafından Yalova'ya götürüldüğünü anlatan sanık, olay sırasında aracı N.E'nin kullandığını iddia etti.

Sanık avukatı Özgür Abatay, dosya kapsamındaki tüm delillerin toplandığını ve tutukluluktan istenen yararın sağlandığını dile getirerek Ercan E'nin tahliyesini istedi.

Ercan E'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Gemlik Kumla Mahallesi ile Yalova'nın Armutlu ilçesini bağlayan kara yolunda 8 Temmuz 2019'da meydana gelen ve 6 aracın karıştığı kazada Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu (51) hayatını kaybetmiş, kızı dahil 8 kişi yaralanmıştı.

Kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsü olduğu öne sürülen Ercan E, Yalova'daki bir hastaneye kaldırılmış, ardından tutuklanmıştı. Ercan E. hakkında "taksirle ölüme sebep olma, suçu üstlenmeye azmettirme" suçlarından dava açılmış, M.E, Z.E. ve N.E'nin ise tutuksuz yargılanması kararlaştırılmıştı.