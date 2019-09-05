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Genç ofis dönemi

Erzurum’a Üniversite öğretimi için gelecek olan öğrencilerin yurtlarda rahat bir konumda eğitim görmeleri için seferber olan GSİM, daha önce KYK kampüsünde yer alan ESMEK’i genç ofis olarak örencilerin hizmetine açacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:30
Genç ofis dönemi

Erzurum’a Üniversite öğretimi için gelecek olan öğrencilerin yurtlarda rahat bir konumda eğitim görmeleri için seferber olan GSİM, daha önce KYK kampüsünde yer alan ESMEK’i genç ofis olarak örencilerin hizmetine açacak.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığında Yurtlarda Kalacak Öğrencilerin daha rahat bir ortamda öğrenim görmeleri için şube müdürleri ve yurt müdürlerinin katılımı ile toplantı yapıldı.


3 Binlik Buz Hokeyi Salonu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, önemli mesajlar verdi.Taşkesenligil, daha önce KYK kampüsünde yer alan ve ESMEK olarak kullanılan merkezin bundan sonra Genç Ofis olarak değerlendirileceğini söyledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK’nın birleşmesinden sonra görev ve sorumluluklarının daha da arttığına işaret eden Taşkesenligil, “Dana önce de GSİM olarak yedi 24 saat hizmet veriyorduk. Değişen bir şey yok şimdi daha da çok çalışarak başarılı olacağız. Çünkü öğrenciler bizim gözbebeğimiz geleceğim ve geleceğimiz olan bu gençlerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için elimizden gelenin fazlasını göstereceğiz” dedi.


DEVASA BİR KURUM OLDUK


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, GSİM-KYK birleşmesi sürecini en iyi yerine getiren illerden biri olduklarının altını çizerek, “İlimize gelen ve buradaki çalışmaları yerinde gören büyüklerimiz GSİM-KYK birleşmesi sürecindeki başarımızdan övgü ile bahsettiler. Bu da bizi mutlu etti. Biz Erzurum GSİM olarak zaten büyük bir kurumduk, KYK ile birleştikten sonra da devasa bir kurum olduk. Artık çok çok daha bir büyük kurumuz” diye konuştu.


GÖREVİMİZ VE YÜKÜMÜZ AĞIR


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenlgil, GSİM-KYK birleşmesinden sonra görev ve yüklerinin biraz daha ağırlaştığını belirterek, “Durumumuzdan hiç şikayetçi değiliz.Daha çok çalışarak gençlik faaliyetlerinde, sporda ve yurtlarda hizmeti öğrencimizin ve gençlerimizin ayağına götürmeye devam edeceğiz” dedi.


800 BİN NÜFUSUMUZ VAR AMA 8 MİLYON GİBİ GÜR SESİMİMİZ VAR


Erzurum’un ilçeleri ve köyleri ile birlikte 800 bin nüfusa sahip bir il olduğunu belirten Taşkesenligil, “Belki 800 bin nüfusumaz var. Ama 8 milyon gibi de gür sesimiz var. Erzurum hep şeyde başarılı bir kenttir.Erzurum olarak Allah’ın izni ile sesimiz hep gür çıkmıştır. Gür çıkmaya da devam edecektir.Biz kurum olarak insan odaklı hizmetler veriyoruz ve bu hizmetlerimizi de zirveye taşımak için gayret gösteriyoruz şeklinde konuştu.


ESMEK GENÇ OFİS OLACAK


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, daha önce KYK kampüsü içinde yer alan ESMEK’in bundan sonra Genç Ofis olarak kullanılacağını belirterek, “KYK’lı öğrencilerimiz bundan sonra projelerini bu ofiste gerçekleştirecekler” dedi.


“Gitmediğiniz ve görmediğiniz yer sizin değildir” diyen Taşkesenligil, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait olan tesislerin ve yurtların 7/24 saat hizmet veren yerler olduğunu ifade etti. Taşkesenligil, “Biz tesislerimizi ve yurtlarımızı her zaman geziyor ve inceliyoruz. Tüm tesislerimizin ve yurtlarımızın hijyenik olması için seferberiz” dedi.


Yurt Müdürlerini uyaran Taşkesenligil, sözlü olarak hiçbir şey yapmamalarını ve tamamen belge ve yazışmalarla görevlerini yerine getirmelerini de istedi.


Yurt Müdürleri de toplantıda sunum yaparak çalışmalar hakkında il müdürü Taşkesenlgil ve kurmaylarını bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:30
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