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Genç İstikbal Dergisi 18 yaşında

Anadolu Gençlik Derneği bünyesinde çıkartılan, “her genç bir yarın demektir” sloganıyla yayın hayatına devam eden Genç İstikbal dergisi 18 yaşına girdi.

18 Ocak 2019 Cuma 10:43
Genç İstikbal Dergisi 18 yaşında

Derginin 18 yaşına girmesi münasebetiyle harekete geçen Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi Lise Komisyonu Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanında Stant açarak çok sayıda gence ve Denizli halkına Genç İstikbal dergisiyle birlikte sevgi, kardeşlik, Ahlak, maneviyat, saygı, özveri, sadakat yazılı karne dağıttı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Denizli AGD Lise Komisyonu Tanıtım Ve Medya Başkanı Enes Ekinci, Genç İstikbal dergimiz “her genç bir yarın demektir” sloganıyla yola çıktığı günden bugüne Ülkemizi ve bütün insanlığı aydınlık yarınlara taşıyacak gençlere kılavuz olmayı bir vazife olarak kabul etmektedir. 17 yıldır olduğu gibi 2019 yayın döneminde de  Bilim, Teknoloji, Düşünce, Kültür ve Sanat alanında gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Liseler Komisyonu olarak gençlerimizi doğru kaynaktan doğru bilgilerle beslemeye devam edeceğiz. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Genç İstikbal dergimizi her zaman takdir ediyoruz.

 Rahmetli Erbakan Hocamız, ‘Eğitim Öğretimde asıl mesele çocukların kalbine ne koyduğunuzdur. Siz iyi bir Matematikçi yetiştirebilirsiniz. Ancak eğer siz ona ahlak ve maneviyat duygusu vermemişseniz, ondan çok iyi bir kasa hırsızı yetişir’ demişti. Bizler de bu minvalde Erbakan hocamızın bu sözünden yola çıkarak Bu Ay Genç İstikbal dergimiz sayesinde Ahlakı, maneviyatı, sevgiyi, kardeşliği, sadakati, özveriyi önceleyen bir karne hazırlayarak birçok gencimize ve okurlarımıza ulaştırdık. Nitekim bir gencin özü, okul karnesinde bulunan notları değil, hedefi ve ülkesine bağlılığı, merhameti, şuuru, temiz kalbi ve insanlara olan saygısıdır. 

MİLLİ VE YERLİ YAYIN ORGANLARI DESTEKLENMELİDİR

Bizler, 10 yıl sonrasını düşünerek bir fidan dikme, 100 yıl sonrasını düşünerek bir insan yetiştirme derdindeyiz. "Okuyan bir neslin habercisi olarak, Milli ve yerli yayın organlarımızı gençliğimizle ve halkımızla sürekli buluşturmaya devam edeceğiz. Genç İstikbal dergimiz evlerimizin, ülkemizin, gençliğimizin sigortası gibi yayın yaparak her zaman uyarıcı ve hakkı tavsiye edici yayınlarını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle bizler diyoruz ki Milli ve Yerli olan kökü dışarda olmayan müsbet yayın organları desteklenmelidir.”      

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:43
  1. Denizli
  2. Anadolu Gençlik Derneği

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