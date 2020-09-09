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Ekonomi Genç girişimciler "Anka ile İş'te Girişim" yarışmasıyla dünyaya açılacak
Ekonomi

Genç girişimciler "Anka ile İş'te Girişim" yarışmasıyla dünyaya açılacak

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu: - "Bu yarışma, Türkiye'de kurulmuş 5 yıldan genç ve ilk satışını gerçekleştirmiş olan teknoloji odaklı girişimcilerin işlerini dünyaya taşımaları için tasarlanmış bir organizasyondur"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:30:02 -
Genç girişimciler "Anka ile İş'te Girişim" yarışmasıyla dünyaya açılacak

ANKARA (AA) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, "Anka ile İş'te Girişim" yarışmasının Türkiye'de kurulmuş, 5 yıldan genç ve ilk satışını gerçekleştirmiş olan teknoloji odaklı girişimcilerin, işlerini dünyaya taşımaları için tasarlandığını bildirdi.

Allıoğlu, yazılı açıklamasında, GGYD ile Ankara Üniversitesi Teknokent iş birliğiyle yürütülen ve uluslararası alanda etki yaratabilecek girişimleri desteklemeyi hedefleyen yarışmanın başvurularının devam ettiğini belirtti.

Başvuruların 20 Eylül'e kadar süreceğini ifade eden Allıoğlu, sonrasında yapılacak değerlendirmelerin ardından seçilen girişimcilere eğitimler, atölyeler ve birebir mentörlük seansları düzenleneceği bilgisini verdi.

Allıoğlu, daha sonra girişimcilerin jüri üyeleri ve kamuoyu önünde iş planlarını sunacaklarına işaret ederek, yapılacak değerlendirmelerin ardından seçilen projelere toplam değeri 150 bin lira olan ödüller verileceğini vurguladı.

Derneğin daha fazla Türk girişimciyi global pazarla buluşturmak amacıyla yola çıktığına dikkati çeken Allıoğlu, "Bu yarışma, Türkiye'de kurulmuş, 5 yıldan genç ve ilk satışını gerçekleştirmiş olan teknoloji odaklı girişimcilerin işlerini dünyaya taşımaları için tasarlanmış bir organizasyondur." ifadelerini kullandı.

Allıoğlu, kazanan girişimcilere verilecek ödüller arasında ABD'de çeşitli kamplara ve programlara katılma fırsatının da olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Program kapsamında ABD'de 5 haftalık hazırlık kampına ve yine ABD'de 3 haftalık iş geliştirme programına katılma imkanı bulunuyor. Kazananlar Ankara Üniversitesi Teknokent'te 1 yıl ücretsiz ofis kullanma hakkına sahip olacak, çeşitli vergilerden muafiyet, hibe desteklerinden yararlanma, yurt dışı fuarlara ve ticari heyet gezilerine katılma fırsatı elde edecek."

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