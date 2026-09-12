Genç Birikim Eylül sayısı çıktı

Yirmi beşinci (25.) yayın döneminin içerisinde olan ve gündemdeki gelişmeleri İslamî bakış açısıyla değerlendiren *Genç Birikim* dergisinin Eylül 2026 (291.) sayısı çıktı.

Bu sayıda, araştırmacı yazar Ali Kaçar, Toplumsal Çöküşte Siyasetin Etkisi* başlıklı makalesinde; İslam’da siyaset ve yönetimin nasıl olması gerektiğini, siyasetin toplumsal çöküşteki olumlu-olumsuz yönlerini açıkladı.

Ayın dosya konuları, Vahye Tabi Olan Eğitim ve Beşeri/Cahili Eğitim – Kitaplarla Olan Bağımız olarak belirlendi.

Dosya konuları çerçevesinde;

Vahye Tabi Olan Peygamberî Bir Eğitim Üzerine başlıklı yazısında Fatih Pala, vahiy merkezli bir eğitimin ve bu eğitimin hedeflediği şahsiyetin nasıl olması gerektiğini gündem etti.

Kurtuluş Vahye Tabi Olanlaradır başlığını verdiği yazısında Emrah Doğru, vahiyden uzak bir eğitimde hayır olmayacağını hatırlattı.

Bilginin İmana Dönüşmesi başlıklı çalışmasında Erdal Tuğrul, İslam’ın ilk emri olan “oku”nun insanlığın kurtuluş reçetesi olduğuna dikkat çekti.

Kadim Basiretten Modern Çağa: Vahiy Merkezli Pedagoji ve Beşeri Denge* başlıklı yazısında İmren Büyüköz, beşeri ilimleri öğrenirken seküler bakış açısı içinde kaybolmamak gerektiğini kaydetti.

İnsanı Kim Eğitiyor? başlığı altında topladığı düşüncelerinde Kanarya Banu Dağ, vahyin insana önce haddini ve nispetini öğrettiği gerçeğine parmak bastı.

Sıfırla Çarpılan Nesiller başlığıyla sunduğu fikirlerinde Kemal Ünlütaş, insanın önce insan, sonra meslek sahibi olmasının önemine vurgu yaptı.

Vahiyle Yeşermek başlığına misafir ettiği düşüncelerinde Rüstem Ayılmazdır, vahye tabi olacak eğitimde ilk işin “tevhid” olacağının altını çizdi.

Vahye Tabi Olmak başlığını verdiği yazısında Sümeyye Demirci, rahat, huzurlu, sağlıklı yaşamak için sınırsız ilmin ve gaybın sahibinin gönderdiği vahiy ilmine tabi olunması gerektiğine değindi.

Ayrıca Dr. Hüseyin Durmaz’ın Liderlik Krizi ve Sosyal Medyanın Etkisi: Fenomen Hastalığı, Psk. İmren Büyüköz’ün Kur’an ve Psikoloji Işığında Stres Yönetimi Üzerine Bütüncül Bir Yaklaşım - VI, Rüveyde Bera Pala’nın Vakitsiz Ölen Kuşlar, Taşkın Önel’in Konjonktüre Kurban Olmak başlıklı yazısıyla Haykır şiirini ve Dr. İsmail Ceylan’ın İsrail, Türkiye ve İbrahim Anlaşmalarının Çöküşü Sonrası Orta Doğu başlıklı çevirisi de dergide yer aldı.