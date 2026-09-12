Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti!

Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor. Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor.