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Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti!

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Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti!

Dünyanın en büyük teknoloji firmaları üretim için Türkiye'yi seçmeye başladı. Son olarak Çinli telefon devi Honor da Türkiye’de üretim için düğmeye bastı.

#1
Foto - Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti!

Türkiye’de yatırım yapan teknoloji devlerine bir yenisi daha ekleniyor. Çinli Honor, cep telefonu üretimine hazırlanıyor. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre Honor Salcomp iş birliğiyle Avcılar’da yerli cep telefonu üretimi gerçekleştirecek. Türkiye gazetesinden Ömer Temur'un haberine göre Honor, son yıllarda Türkiye’de özellikle akıllı telefon pazarındaki varlığını güçlendiren markalar arasında yer alıyor.

#2
Foto - Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti!

Honor’un paylaştığı verilere göre şirket, 2025 yılında Türkiye’de akıllı telefon kategorisinde bir önceki yıla göre yüzde 100 büyüme kaydetti. Aynı dönemde Honor tablet satışlarını yüzde 100 artırarak Android pazarında ilk üç marka arasına girmeyi başardı. Şirketin Türkiye’deki büyüme hedefi yalnızca telefon satışlarıyla sınırlı değil. Honor, telefon, tablet, saat ve diğer bağlantılı cihazlardan oluşan bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye’de farklı fiyat segmentlerine hitap eden modellerini kullanıcılarla buluşturuyor.

#3
Foto - Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti!

KATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANIYOR

#4
Foto - Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti!

Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment ve katlanabilir telefonlar da önemli bir yer tutuyor. Şirket, küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini Türkiye’ye de taşımayı hedefliyor. Marka daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu kapsamda Türkiye’de Magic serisi başta olmak üzere farklı modeller satışa sunulurken, orta segmentte de 400 ve X serileriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

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Foto - Çinliler tercihini yaptı: Teknoloji devi üretim için İstanbul'u seçti!

YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR Başta Çinli teknoloji şirketleri olmak üzere çok sayıda yabancı marka, Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Samsung, Xiaomi, OPPO ve vivo’nun yanı sıra TECNO, TCL ve OMIX de Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalar arasında yer alıyor. Xiaomi, İstanbul Avcılar’daki tesiste; OPPO AGM Teknoloji iş birliğiyle Tuzla’da, Vivo ise Kocaeli Gebze’de üretim yapıyor. TECNO ve TCL ise farklı yerel üretim ortaklıkları ve tesisler üzerinden Türkiye pazarına yönelik cihazlar üretiyor.

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