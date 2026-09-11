Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu medyasına olay gönderme: Duruşmayı değil maçı düşünüyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı takip eden muhalif medya kuruluşlarına yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Karahasanoğlu, Sözcü, Nefes, Tavır, Korkusuz, Cumhuriyet, Millî Gazete, Yeni Asya ve Karar'ın yanı sıra bazı televizyon kanallarının duruşmaların canlı yayınlanması yönündeki taleplerini hatırlattı.

“CANLI YAYIN İSTİYORSANIZ NEDEN MANŞETTEN VERMİYORSUNUZ?”

Duruşmaların 16 Ağustos'tan bu yana yoğun bir takvimle sürdürüldüğünü belirten Karahasanoğlu, canlı yayın talebinde bulunan yayın organlarının mahkemede yaşananları her gün manşetlerine taşımadığına dikkat çekti.

Karahasanoğlu, söz konusu medya kuruluşlarına, “Televizyondan canlı yayınlanmasını istediğiniz duruşmaları siz niye manşetten vermiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Sanık avukatlarının duruşmaların saat 18.00'den sonra sürdürülmemesi yönünde talepte bulunduğunu da aktaran Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna inanılıyorsa yargılamanın mümkün olduğunca hızlı tamamlanmasının istenmesi gerektiğini yazdı.

“DOSYA YERİNE MAÇ VE ÇAY SERVİSİ KONUŞULUYOR”

Karahasanoğlu'nun eleştirilerinin odağında, dava dosyasındaki suçlamalar yerine cezaevindeki koşullara ilişkin haberlerin ön plana çıkarılması vardı.

İmamoğlu'nu destekleyen yayın organlarının iddianamedeki suçlamalar ve bunlara verilen cevapları tartışmak yerine tutukluların Süper Lig karşılaşmalarını izleyememesi, çay servisi ve yakınlarıyla görüşme şartları gibi başlıklara yoğunlaştığını belirten Karahasanoğlu, bunun davanın esasını gölgelediğini ifade etti.

KARAHASANOĞLU: DURUŞMAYI DEĞİL MAÇI İSTİYORLAR

CHP milletvekilleriyle mahkeme heyeti arasında yaşanan salon tartışmalarının da dosyanın önüne geçirildiğini yazan Karahasanoğlu, medyanın yargılamanın esasına yoğunlaşması gerektiğini belirtti.

“Şimdi anlaşılıyor ki duruşmalarının canlı yayınlanmasını değil maçların canlı yayınlanmasını istiyorlarmış...” diyen Karahasanoğlu yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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