Genç bir cilt için güneşten korunun! Cildimizi güneşten koruyacak 4 altın öneri

Cildimizin daha uzun süre genç kalması için güneşten korunması gerektiğini belirten Liv Hospital Ankara Dermatoloji Uzmanı Dr. Caner Demircan, “Güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalmak, geri döndürülemez deri yaşlanmasının en önemli sebeplerindendir” dedi.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan güneş ışığının yakıcı etkisinden cildimizi korumanın yollarından bahseden Liv Hospital Ankara Dermatoloji Uzmanı Dr. Caner Demircan, güneş ışığı ile maruz kaldığımız ultraviyole ışınının, deri hücrelerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu ve deri yaşlanmasının en önemli sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Güneşin görünmeyen tehlikeli yüzüne karşı tetikte olunması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Caner Demircan, “Deri yaşlanması kendini yaşla birlikte çiller, yaşlılık lekeleri, gevşek deri, damar çatlakları ve deri kırışıklıkları ile göstermektedir. Güneşin bir diğer tehlikeli yüzü ise deri kanseri riskini artırmasıdır” diye konuştu.

CİLDİMİZİ GÜNEŞTEN KORUYACAK 4 ALTIN ÖNERİ

Genç bir görünüme sahip olmanın en etkili yönteminin ultraviyoleden kaçınmak olduğunu belirten Uzm. Dr. Caner Demircan, en kıymetli giysimiz olan derimizi güneşin zararlı etkilerinden nasıl koruyabileceğimizi anlattı. Uzm. Dr. Demircan, cildimizi zararlı ultraviyole ışınlarından korumanın püf noktalarını şu şekilde sıraladı:

1 – Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçının: Güneşin ultraviyole ışınları saat 10:00 ve 16:00 arasında çok yoğundur. Bu saatlerde mümkün olduğunca gölgelik alanlarda bulunulmalıdır.

2 – Güneş koruyucu kullanın: Giysilerle örtülmeyen tüm derinize güneş koruyucu kullanın. Güneş koruyucunun geniş spektrumlu, 30 ve üzeri koruma faktörlü ve su temasına dirençli olmasına dikkat edilmelidir. Güneş koruyucuları en yüksek koruma için güneşe maruz kalmadan 15-30 dakika önce uygulayın. Her 2 saatte bir veya yüzdükten sonra tekrar uygulamayı unutmayın. Sıklık kadar uygulanan miktar da önemlidir. Kabaca iki parmağınızın uzunluğu kadar veya çay kaşığının alacağı miktarda uygulama yüz için yeterli olacaktır.

3 – Güneşten koruyucu giysiler giyin: Geniş bir şapka, ultraviyole korumalı güneş gözlükleri, kol ve bacağı örten uzun giysiler güneşten daha iyi korunmanızı sağlayacaktır.

4 – Ultraviyole endeksini takip edin: Açık havaya çıkamadan önce o gün için hesaplanan ultraviyole endeksine göz atabilirsiniz. Bu sayede aktivitelerinizi güneş ışıklarına aşırı maruz kalmayacak şekilde planlayabilir ve güneşten korunma önlemlerini planlayabilirsiniz.

GÜNEŞİN YOL AÇTIĞI DERİ YAŞLANMASININ ETKİLERİ AZALTILABİLİR

Güneşe bağlı gelişen deri hasarının tamamen geri döndürülebilir olmadığını ancak deri yaşlanmasına bağlı bulguların tedavilerle azaltılabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Demircan, bu amaçla genellikle birçok tedavi yönteminin birlikte kullanılabileceğini vurguladı.

Uzm. Dr. Demircan, güneşe bağlı en sık rastlanan deri hasarlarında uygulanabilen tedavileri şöyle anlattı:

Deri kırışıklıkları ve gevşek deri: Botoks, deri çizgilerinin tedavisinde en çok kullanılan yöntemlerin başında gelir. Retinoik asit içerikli kremler, kimyasal peeling, fraksiyonel lazer ve altın iğneli radyofrekans lazeri ile derinin yenilenmesi ve sıkılaşması hedeflenmektedir. Derin çizgilerin tedavisinde ise dolgulardan yararlanılmaktadır.

Lekeler: Lekelerin tedavisinde ilk seçeneği C vitamini, hidrokinon, kojik asit, glikolik asit, retinoik asit ve birçok farklı birleşiğin daha sayılabileceği içerikleri ihtiva eden kremler oluşturur. Mezoterapilerin yanı sıra Q switch Nd yag lazer, altın iğneli radyofrekans lazer ve fraksiyonel lazer de tedavide kullanılmaktadır.

Damar çatlakları: Damarsal yapılar elektrokoter veya lazer cihazları ile tahrip edilerek yok edilmeye çalışılır.

Güneşten nasıl korunulur?

Gündüz 10:00-14:00 saatleri arasında kesinlikle güneşlenilmemelidir.

Güneşten koruyucu kremler, güneşlenmeden 20 dakika önce sürülmelidir.

En az 30 faktörlü, mümkünse suya dayanıklı güneşten koruyucular tercih edilmeli ve her 3 saatte bir yeniden güneşten koruyucu kullanılmalıdır.