Genç Atölye’de dersler devam ediyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Genç Atölye’de dersler devam ediyor.

Bu kapsamda ilk hafta derslerinde YazarAhmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ adlı kitabının tahlilini yapan Kitap Kritik Atölyesi öğrencileri bu haftaki derslerinde ‘Huzur’ kitabında geçen İstanbul güzergâhını gezdiler. Ercan Yılmaz’ın koordinatörlüğünde Tanpınar Müzesini ve kabrini ziyaret eden öğrenciler kitapta geçen güzergahı yerinde incelemiş oldular.

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