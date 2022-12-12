Gelmesi beklenen Aboubakar son noktayı koydu!

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş olan ve Siyah-Beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar, Suudi ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. 30 yaşındaki golcü oyuncu için son günlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiaları ortaya atılırken Kamerunlu golcü söylentilere son noktayı koydu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla boy gösteren ve gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın ismi son günlerde Süper Lig için yeniden anılmaya başlanmıştı.

30 yaşındaki golcünün adı eski takımı Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de anılırken, söylentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olmuştu.

Tüm bunlar yaşanırken Aboubakar'dan, Kamerun'un Dünya Kupası'na veda etmesi sonrası flaş bir hamle gelmiş, tecrübeli oyuncu, elenir elenmez ilk iş olarak soluğu Portekiz’de alırken, daha önce formasını giydiği Porto’yu ziyaret ederek Başkan Pinto Da Costa’ya bir de hediye vermişti.

Aboubakar'ın bu hamlesi eski takımı Porto'ya döneceği yönünde haberlerin çıkmasına neden olurken, konuyla alakalı iki taraftan da net bir açıklama gelmemişti.

Tüm bunlar yaşanırken, 30 yaşındaki golcü oyuncudan transfer dedikoduları sonrası bir açıklama geldi. İznini yarıda kesip cumartesi günü Al-Nassr kampına katılan Aboubakar, Dünya Kupası’nda yaşadıkları ve transfer iddiaları için konuştu.

AL-NASSR'DA DEVAM EDECEK

Dünya Kupası’ndan talihsiz bir şekilde elendiklerini söyleyen Aboubakar, Porto’ya yaptığı ziyaretin transferle ilgisi olmadığını söyledi.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada söylentilere de noktayı koyarken, kariyerine Al-Nassr’da devam etmek istediğini, transfer haberlerinin hiç birisi ile ilgilenmediğinden bahsetti.