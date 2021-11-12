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Spor Gelişi olay olmuştu, şimdi gidiyor!
Spor

Gelişi olay olmuştu, şimdi gidiyor!

Galatasaray'da ocak ayında büyük değişim yaşanacak. Özellikle Çaykur Rizespor'dan geliş süreciyle iki kulübün birbiriyle atışmasına sebep olan Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:11:00 -
Gelişi olay olmuştu, şimdi gidiyor!

Galatasaray'da ocak ayında büyük değişim yaşanacak. Özellikle Çaykur Rizespor'dan geliş süreciyle iki kulübün birbiriyle atışmasına sebep olan Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrılıyor.

Takımdan ayrılacak futbolcular arasında sezon başında Çaykur Rizespor ile yaşananlar nedeniyle transferi olay olan Oğulcan Çağlayan da var. Teknik heyetin gözüne giremediği için bu sezon sadece 3 maçta oynayabilen Oğulcan Çağlayan’ın da sürekli oynayabileceği bir kulübe kiralanması planlanıyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusuna Gaziantep FK’nın talip olduğu öğrenildi. Sezon başında bonservisi konusunda Çaykur Rizespor’la ile sıkıntı yaşanan Oğulcan, bu nedenle haftalarca TFF’den lisans alamamıştı.

Ve yine forvet hattında istenilen performansı yakalayamayan Diagne ve orta alana takviye edilen Gustavo Assunçao ile de yolların ayrılması bekleniyor.

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