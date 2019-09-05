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Gelir testi nereden yapılır? Gelir testi sonucu sorgulama

Genel Sağlık Sigortası herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşlar için geçtiğimiz yıllarda uygulamaya kondu. Gelir testi ile Genel Sağlık Sigortası primleri belirlenmektedir. Peki, gelir testi nereden yapılır? İşte, gelir testi sonucu sorgulama…

05 Eylül 2019 Perşembe 15:03
Gelir testi nereden yapılır? Gelir testi sonucu sorgulama

Genel Sağlık Sigortası herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşlar için geçtiğimiz yıllarda uygulamaya kondu. Gelir testi ile Genel Sağlık Sigortası primleri belirlenmektedir. Peki, gelir testi nereden yapılır? İşte, gelir testi sonucu sorgulama…

Genel Sağlık Sigortası ülkemizde zorunlu olup kişilerin herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaları durumunda sağlık hizmeti alabilmelerini ve bu hizmetin bedelini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanması olarak özetlenebilecek sigorta hizmetidir. 

Gelir testi ile Genel Sağlık Sigortası primleri belirlenmektedir. Gelir testinin yapılma amacı ise pirimin kim tarafından ve ne kadar ödeneceğidir. Gelir testinde hanede kişi başına düşen aylık, gelir miktarına göre belirlenen kategoride değer görür. Prim de gelire göre ödenir.

Kimler GSS primi ödemez?

Gelir testi neticesinde kişi başı geliri asgari ücretin 3’te biri oranında veya daha az olanlar muhtaç sayılır ve kategori dışı bırakılırlar. GSS’den ücretsiz faydalanabilmek için gelir testi yaptırmak ve muhtaç olduğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir.

Gelir testi nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumunu ilgilendirse de gelir testi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yapılmaktadır.

Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar ikametgah adresine en yakın noktada bulunan ilçe kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi başvurusu yaparak kendilerine verilen formları eksiksiz tam olarak doldururlar. Altına doğru olduğu ile ilgili beyan ve taahhütte bulunurlar. Gelir durumlarına göre bu formlar değerlendirilir ve daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin ne kadar prim ödeyeceklerini belirlerler. Bu kişiler primlerini kaymakamlıklara değil Sosyal Güvenlik Kurum’larına öderler.

Gelir testi nasıl sorgulanır?

Gelir testi sonucunuzu e-devlet sisteminden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:03
  1. Gelir testi nereden yapılır? Gelir testi sonucu sorgulama
  2. Gelir testi nasıl sorgulanır?
  3. Gelir testi nasıl yapılır?
  4. Kimler GSS primi ödemez?
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