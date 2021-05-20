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Ekonomi Gelir kaybı desteği ödemeleri yatmaya başladı mı?
Ekonomi

Gelir kaybı desteği ödemeleri yatmaya başladı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde gelir kaybı yaşayan esnaf için 3 aylık yardım desteği sağlanacaktı. Maddi bunalıma girmesi önlenmeye çalışılan esnaf ve aileleri için 3 ay boyunca 1000 TL ödeme gerçekleştirilecekti. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Gelir kaybı desteği ödemeleri yatmaya başladı mı? Gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:50:00 -
Gelir kaybı desteği ödemeleri yatmaya başladı mı?

Sosyal devlet anlayışı kapsamında salgın sürecinde devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Ekonomik bunalıma düşmesi önlenmeye çalışılan esnaf ve aileleri için 3 aylık 1000 TL ödeme yapılacaktı.

Gelir kaybı desteği başvuruları devam ediyor mu?

Söz konusu gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular alınmaya devam ediyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. 

Gelir kaybı desteği ödemeleri yatmaya başladı mı? 

Gelir kaybı desteği ödemelerinin hangi tarihlerde yatırılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Gelir kaybı desteği ne demek? 

Gelir kaybı desteği, aylık 1000 lira olarak belirlendi. 3 aylık süreçte esnafa toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanmış olacak.

Gelir kaybı desteği sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYIN

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