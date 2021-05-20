Sosyal devlet anlayışı kapsamında salgın sürecinde devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Ekonomik bunalıma düşmesi önlenmeye çalışılan esnaf ve aileleri için 3 aylık 1000 TL ödeme yapılacaktı.

Gelir kaybı desteği başvuruları devam ediyor mu?

Söz konusu gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinde başvurular alınmaya devam ediyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi.

Gelir kaybı desteği ödemeleri yatmaya başladı mı?

Gelir kaybı desteği ödemelerinin hangi tarihlerde yatırılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelir kaybı desteği ne demek?

Gelir kaybı desteği, aylık 1000 lira olarak belirlendi. 3 aylık süreçte esnafa toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanmış olacak.

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