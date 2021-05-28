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Ekonomi Gelir İdaresi e-Defter işlemleri süresini uzattı
Ekonomi

Gelir İdaresi e-Defter işlemleri süresini uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi’ne e-Defter beratlarının yüklenme süresini 7 Haziran’a uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:32:00 -
Gelir İdaresi e-Defter işlemleri süresini uzattı

GİB’in internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, kuruma iletilen talepler doğrultusunda erteleme kararı alındı. Buna göre, e-Defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 31 Mayıs gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken e-Defter beratlarının yüklenme süresi 7 Haziran gün sonuna ertelendi.

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