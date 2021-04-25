Gelir İdaresi beyanname sürelerini uzattı

Açıklamada “26 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır” denildi. Ayrıca şu ifadelere yer verildi: “30 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.”