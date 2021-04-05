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Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 58 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar detayları merak ediyor. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ne? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:40:00 -
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli pozisyonlarda 58 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başkanlığın Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İlanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB personel alımı başvuru şartları ne? İşte GİB sözleşmeli personel alımı ilanı...

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular; adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Adaylar başvuru sırasında ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesini tercih
edebilecekler.

İlanda adaylara elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak,
başvurularını son güne bırakmamaları uyarısı yapıldı.

GİB sözleşmeli personel alımı hangi kadrolarda alım yapacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 58 sözleşmeli personel alacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın personel alımı ilanına göre, yazılım koordinatörü, kıdemli yazılımcı, uzman yazılımcı, yazılımcı, kıdemli bilişim ağları mimarı, bilişim ağları yöneticisi, bilişim ağları ve siber güvenlik uzmanı, bilişim sistemleri mimarı, kıdemli bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim sistemleri uzmanı, bilişim sistemleri programcısı, bilişim teknik destek uzmanı, uzman veri tabanı yöneticisi ve veri tabanı yöneticisi alınacak.

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