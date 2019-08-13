Gelibolu'da yanan alanlar havadan kaydedildi

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, birçok şehitlik ve anıtın bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki korkutan orman yangını sonrasında soğutma çalışmaları devam ediyor. 100 hektarlık alanda etkili olduğu açıklanan yangında kül olan alan miktarı henüz kesin olarak belirlenmezken yeşil örtünün yerini alan küller ise havadan görüntülendi. Savaş alanları, şehitlik ve anıtların zarar görmediği yangında, ormanlık alanın nasıl tahrip olduğu havadan çekilen görüntülerde net şekilde görülüyor.



10 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Behramlı köyü Kayalıtepe Mevkisi’nde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22.36 itibariyle müdahale edilmeye başlandı. Gece boyunca toplam 177 yangın söndürme iş makinesi ile 250 personelin müdahale ettiği yangın, havanın aydınlanmasıyla birlikte 10 helikopterin havadan yaptığı müdahale ile öğle saatlerinde kontrol altına alındı.