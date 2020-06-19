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Aktüel

Gelibolu Yarımadası'nın "evcil" tilkisi

Arabaların önünü çıkan, vatandaşların elinden yemek yiyen tilki görenleri şaşırtıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:38:41 -
Gelibolu Yarımadası'nın "evcil" tilkisi

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda araçlarıyla gezen vatandaşların adeta önünü kesen, ellerinden yemek yiyen tilki ilgi odağı oldu.

Tarihi yarımadanın 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı arasındaki yolda aracıyla seyahat eden vatandaşlar, her an önlerine çıkan bir tilki sürpriziyle karşılaşabiliyor.

Bazı vatandaşlar, yiyecek istercesine yolda duran tilkiyi görmek için araçlarını durduruyor.

Tarihi yarımadayı ziyarete gelenlerin yanlarına yaklaşan, ellerinden yemek yiyen tilki, kendisini fotoğraflayanlara aldırış etmeden insanların arasında dolaşıyor.

Karnını doyuran tilki daha sonra çalıların arasından uzaklaşıyor.

Tilkinin bölge halkı ve güvenlik görevlilerince de zaman zaman beslendiği öğrenildi.

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