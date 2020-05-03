Geleneksel Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?

Çok yönlü bir model olan geleneksel pazarlama kendi içerisinde birkaç kola ayrılmaktadır. Uygulanış biçimi ve uygulanma yeri gibi kriterlere göre ayrılan yöntemler bir bütün olarak bu pazarlama modelini oluşturmaktadır. Günümüzde artık dijital pazarlama yöntemleriyle koltuğunu biraz paylaşmak zorunda kalsa da geleneksel pazarlama halen firmaların sıkça tercih ettiği modellerden bir tanesidir. İşte bu modelin önde gelen yöntemleri.

Yerel Gazete Reklamları

En akılda kalıcı ve bilinen yöntemlerden bir tanesi yerel gazetelerden faydalanmaktır. Özellikle tirajı yüksek olan yerel gazetelerin aynı köşesinde sürekli olarak sizin markanızın olması tüketicinin bilinç altında pozitif bir sonuç doğuracak markanızın itibarını yükseltecektir. Bir diğer avantajlı olan nokta ise reklamınızın olduğu sayfada tüketicinin belirli bir süre geçirecek olmasıdır. Bu da size bir artı olarak geri dönecektir.

Kısa Mesaj Pazarlaması

Kısa mesaj pazarlaması da yine en etkili yöntemlerden bir tanesidir çünkü insanlar kendilerine gelen mesajları çok kısa bir süre içerisinde okumak ister. Bu da markanız açısından görülmeme sorununu ortadan kaldıracaktır.

Ev Dışı Reklamcılık

Sokaklarda gördüğünüz panolar, dev ekrana yansıyan reklamlar ve afişlerin tamamı ev dışı reklamcılık yöntemine girmektedir. Bu yöntemle uzun vadede büyük bir hedef kitleyi markanızla tanıştırabilirsiniz.

Sponsorluk

Her hangi bir etkinliğe, büyük çaplı aktiviteye sponsor olmak da geleneksel pazarlama yöntemleri arasında firmaların sıkça tercih ettiği bir yöntemdir. Özellikle hayır kurumlarına yapılan yardımlar veya olumlu anlamda atılan adımlar pozitif ilerleme konusunda yardımcı olacaktır.

Broşür Basımı

Gündelik hayat içerisinde sıkça karşılaştığımız bir başka yöntem de broşür basımıdır. Günümüzde alışveriş merkezlerinin bu yöntemi sıklıkla kullandığını söylemek mümkün.

Geleneksel pazarlama yöntemleri doğru ve yerinde uygulandığında markanızı oldukça ileriye taşıyacaktır. Tabi bunun için en başında stratejinizi ve planınızı belirleyip sonra yöntemi seçmelisiniz. Sonrasında ki değişimin sizde farkına varacaksınız.