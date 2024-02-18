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Yerel Gelen mesaja tıkladı, 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı!
Yerel

Gelen mesaja tıkladı, 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 13:04:00 -
Gelen mesaja tıkladı, 13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı!

Edirne'nin Doyran Köyü'nde çiftçilik yapan Saadettin K. adlı vatandaş, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Banka görevlisi gibi tanıtılan dolandırıcılar, attıkları mesajla K.'yi kandırarak hesabından 492 bin TL çektiler. Yapılan çalışma sonucunda vatandaşın parası kurtarıldı.

Edirne'nin Doyran Köyü'nde çiftçilik yapan Saadettin K. adlı vatandaş, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Banka görevlisi gibi tanıtılan dolandırıcılar, attıkları mesajla K.'yi kandırarak hesabından 492 bin TL çektiler. Yapılan çalışma sonucunda vatandaşın parası kurtarıldı.

Edirne'nin Doyran Köyü'nde çiftçilik yapan Saadettin K., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, Saadettin K.'ya telefonla ulaşıp mesaj attılar.

Mesajı tıklayan K., bir gün sonra bankaya gittiğinde hesabından 492 bin TL'nin çekildiğini fark etti.

'Size attığımız mesajı tıklayın' dediler

Dolandırıcılar, "Bankadan arıyoruz, hesabınızı ele geçirmek istiyorlar, size attığımız mesajı tıklayın" diyerek Saadettin K.'yı kandırdılar. K., yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle ifade etti:
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"Ben de arayan numaraya baktım, 444'lü numaradan arıyorlardı, tıkladım. Daha sonra bankaya gittim ve hesabımdaki 492 bin TL'nin çekildiğini öğrendim. Her şey o kadar hızlı oldu ki, 13 saniyede hesabımda bulunan 492 bin TL paramı çektiler."

Yapılan çalışma sonucunda Saadettin K.'nın 492 bin TL'si kurtarıldı.

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